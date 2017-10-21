Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusunun Kerkük'ü alması ve sonrasında Erbil sınırına kadar dayanmasının ardından Barzani, uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

"ÖLÜMLERİN YAŞANMASININ ÖNÜNE GEÇİN"



Açıklamasında Barzani, "Uluslararası kamuoyundan, Irak Hükümeti'nin milis güçlerinin desteği ve dış talimatlarla, Kürdistan'ın savaşa çekmesini, ölümlerin yaşanmasını ve ihlallerin önüne geçilmesini talep ediyoruz" diyerek DEAŞ'a karşı dünyayı korumak için savaştıklarını hatırlattı.

"ÖZGÜRLÜKTEN YANA OLAN GÜÇLERE SESLENİYORUM"



"Halkımız, büyük bir tehlike, abluka ve toplu cezalandırılma ile yüz yüze kalmıştır." diyen Barzani, "Buradan, özgürlükten yana olan güçlere, aydınlara ve bütün dünyanın vicdanına sesleniyorum; Kürdistan halkına destek çıkın ve Kürdistan halkına karşı gerçekleştirilmeye çalışılan yeni bir jenosit ve katliama izin vermeyin.

"DEAŞ'A KARŞI SAVAŞTIĞIMIZI UNUTMAYIN, SAVAŞA ENGEL OLUN"



Bunu gerçekleştirmek isteyen karar merkezlerine karşı harekete geçin çünkü hükümetler kendi menfaatleri için Kürdistan halkı ve Peşmergesinin DAİŞ terörüne karşı dünyayı korumak için göğsünü siper ettiğini hatırlamak istemiyorlar. Bundan dolayı, Irak hükümetinin ordu, milislerle ve diğer bazı dış güçler yardımıyla halkımıza karşı başlatılan haksızlık, ölüm, göç ve savaşa engel olun.

Buradan Avrupa ve Amerika'daki tüm Kürtlerden, yasalar çerçevesinde ve barışçıl yöntemlerle gösteri ve eylemler başlamalarını ve bulundukları ülke halklarından halkımıza karşı gerçekleştirilmeye çalışılan ablukaya karşı acilen halkımıza destek sunmalarını talep etmelerini istiyorum. Dünyaya mazlum Kürdistan halkının barış haykırışını duyurmanızı talep ediyorum.”