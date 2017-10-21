Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada silahlı 3 terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 13 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 44 olduğu açıklandı. Operasyon kapsamında, tuzaklanmış 7 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Diyarbakır/Lice’de devam eden operasyonda tespit edilen 5 sığınak içerisinde çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Şanlıurfa/Akçakale’de icra edilen adli devriye faaliyetinde PKK/PYD terör örgütü üyesi 1 terörist yakalandı.