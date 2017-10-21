Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, öğrencileri taşıyan minibüse yaklaşarak patlattığını belirtti.
Saldırıda 15 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Veziri, 4 öğrencinin de yaralandığını ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil'de askerî üniversite öğrencilerine saldırı!
21.10.2017 - 19:47 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Mareşal Kasım Fahim Askerî Üniversitesi öğrencilerine yönelik intihar saldırısı düzenlendi; 15 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, öğrencileri taşıyan minibüse yaklaşarak patlattığını belirtti.
Etiketler : Afganistan,Kabil,Mareşal Kasım Fahim Askerî Üniversitesi,öğrenciler,intihar saldırısı,
513207 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/513207.aspx
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