Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı’nda Gazprom ile Türkiye arasında "Türk Akımı"nın arazi bölümü inşasını için bir protokol hazırlandığını söyledi. Novak, "Şimdilik Gazprom ile Enerji Bakanlığı arasında bir protokol imzalanması üzerinde duruldu. Biz de Türkiye topraklarında transit bölümünün uygulanması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile ayrıntılı olarak görüştük" dedi.

Novak, Türkiye'nin Türk Akımı'nın arazi yapımıyla ilgili yıl sonuna kadar bir protokol imzalamasını beklediğini söyledi.