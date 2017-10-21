Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Novak, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen “Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 15. Dönem Toplantısı” sonrasında, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

''İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRDİĞİMİZ ALANLARI MASAYA YATIRDIK''

Türkiye ile ticaret hacminin bu yılın ilk 8 ayında, geçen seneye göre yüzde 31,4 oranında arttığına işaret eden Novak, “Bugün ilişkilerimizin tüm yönlerini, ilişkilerimizin gelişim potansiyelini, hukuki temelin gelişimini, enerji, ulaştırma, tarım, sanayi, kültür ve turizm alanlarındaki gelişmeleri, bir başka deyişle ilişkilerimizi geliştirdiğimiz tüm alanları masaya yatırdık.” diye konuştu.

Domates sevkiyatı yasağının kaldırılma kararının hazırlandığını anlatan Novak, “50 bin ton hacmindeki sevkiyatlar 1 Kasım'dan itibaren başlayabilir. Bütün kısıtlamaların kaldırılması konusunda anlaştık ve çalışmalara devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Rusya tarafadından domates, patlıcan ve nar sevkiyatlarına izin verilmesinin, karşılıklı temelde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Novak, “Bugün bunu görüştük ve meslektaşlarımızın da kısıtlamaları kaldıracağını umuyoruz. Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaların kaldırılma hızı da çoğu anlamda buna bağlı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Rusya’dan et ithal etmeye izin vermek için hazır olduğunu belirten Novak, “Rapor hazırlandı. İlgili sertifikaların alınması için bu raporlar değerlendiriliyor. Et, tavuk ve hindi etlerinin sevkiyatıyla ilgili süreç sertifikaların alım hızına bağlı.” dedi.