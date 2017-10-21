Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Soçi kentinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin katılımcılarıyla bir araya gelen Putin, ''Farz edelim ki insan, istenen niteliklerde bir insanı yaşatabiliyor. Bu kişi dahi bir matematikçi, dahi bir müzisyen olabilir, fakat korku duymadan, üzüntü veya acıma duygusu olmadan ve acı hissetmeden savaşabilecek bir asker de olabilir'' diye konuştu.

''ATOM BOMBASINDAN DAHA KORKUNÇ BİR HAL ALABİLİR''

Putin, ''İnsanoğlu çok yakın gelecekte gelişiminin ve varoluşunun çok zor ve sorumluluk isteyen dönemine girebilecek. Ve şimdi bahsettiğim gelişmeler atom bombasından daha korkunç bir hal alabilir'' ifadelerini kullandı.

Rus lider aynı zamanda yeni teknolojilerin etkili bir şekilde kullanılması ve geniş bir şekilde uygulanması gerektiğine, ancak insanoğlunun asla ahlakı unutmaması gerektiğine, çünkü ahlakın olmayışının insanın yıkımına yol açabileceğine vurgu yaptı.

''AHLAKİ TEMELLERİ UNUTMAMALIYIZ''

Putin, ''Bir şeyler yaptığımız zaman ve hangi işi yapıyor olsak ta asla işimizin ahlaki temellerini unutmamalıyız. Tüm yaptıklarımız, fayda getirmeli, insanı yıkmamalı, bilakis güçlendirmeli'' ifadelerini kullandı.