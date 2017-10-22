Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusu, Türkiye ile yeni sınır kapısı açmak için ilerlemeye devam ediyor. Nusaybin Ovaköy’de açılması planlanan sınır kapısı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) işgal ettiği tartışmalı bölgelerde ilerleyen Irak askerleri, Türkiye sınırına 25 kilometre mesafeye kadar geldi. Bu arada Irak güçlerinin “tartışmalı bölgeler” arasında yer alan Musul’un Zummar kasabası ile iki petrol sahasını Peşmerge’den aldığı bildirildi. Zummar kasabasındaki “Batme” ve “Ayn Zale” petrol sahalarının ordu güçlerinin eline geçmesiyle birlikte, Kerkük operasyonunun başlamasının ardından Irak güvenlik güçlerinin denetimine geçen petrol kuyularının sayısı 44’e ulaştı. Irak ordusu ayrıca, Kerkük-Süleymaniye yolundaki ilçe ve kuzeyindeki Tak Tak kasabası yönünde ilerliyor. Kürt yönetiminin petrol çıkardığı en önemli kuyulardan biri de Tak Tak da bulunuyor. Öte yandan Peşmerge yönetimi, önceki gün Kerkük-Erbil kara yolunda çıkan çatışmalarda Irak güçlerinden 150’den fazla Irak askerinin öldüğünü iddia etti. Irak ordusu ise IKBY güçlerinin Kerkük’ün Altunköprü nahiyesine yönelik havan topu saldırılarına devam ettiğini belirterek “Federal kuvvetler bu ateşi anında söndürme gücüne sahip. Ancak saldırıda bulunan ‘paralı kuvvetler’ arasında yer alan Peşmerge evlatlarımızın hayatına verdiğimiz önemden dolayı karşı saldırıda bulunmuyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.