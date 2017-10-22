Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) Habur Sınır Kapısı olarak da bilinen, "İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimi'nce devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir" açıklaması sonrasında Ankara harekete geçti.

IRAK'LI MEMURLAR GELDİ: Irak Merkezi Hükümeti'ne bağlı gümrük memurları İbrahim Halil Sınır Kapısı'nı IKYB'den devralmak için havayolu ile Şırnak'a geldi. Türkiye tarafında bekleyen, sınır kapısını devralacak Irak'lı gümrük memurlarının Türk yetkililerle görüşmesi ve yol haritasının netleştirilmesi bekleniyor.

PEŞMERGE ÇARESİZ: Bölgedeki kaynaklar, sınır kapısını elinde bulunduran IKBY yetkililerinin gelişmeleri çaresizlik içerisinde takip ettiğini, peşmerge güçlerinin ise sınır kapısının devredilmesi sürecinde herhangi bir direnç göstermesinin beklenmediğini kaydediyor

