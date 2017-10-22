Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin ile İsrail arasında imzalanan anlaşma gereği 20 mil mesafede avlanma hakkına sahip Gazzeli balıkçılar, İsrail'in avlanma mesafesini 6 milden 9 deniz miline çıkardığını duyurması yetersiz bulundu.

İsrail yönetimi tarafından 18 Ekim'de denizde avlanma alanın 6 milden 9 deniz miline çıkarılması izninin geçici olması ve Gazze'nin yalnızca güney sahillerini kapsamasından dolayı bu karar Gazzeli balıkçıları sevindirmedi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 bin kişi balıkçılıkla uğraşarak 50 bin kişinin geçimi sağlanıyor. İsrail'in uluslararası anlaşmalara aykırı davranarak balıkçıların denize açılması engelleniyor.

Gazzeli balıkçı Hüseyin Abid (40) konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in genişlettiği 9 deniz milinin istenilen miktarda balık avlamak için yeterli bir alan ve açıklık olmadığını söyledi.

"Bol miktarda ve büyük balıklar 20 deniz mili sonrasında bulunuyor." diyen Abid, İsrail deniz gücünün bu alanları Gazzelilere yasakladığını vurguladı.

Abid, 9 deniz millik alanda avlanma izninin sadece Gazze'nin güney sahilleri için geçerli olduğuna dikkati çekerek, "Kuzeyde balıklar daha bol ancak orada açılma izni 6 mil olarak devam ediyor. 9 deniz mili olarak genişlettikleri güney kesimde balık zaten yok." ifadeleriyle kararı eleştirdi.

Yine bir Gazzeli balıkçı Midhad Bekir (45) bölgede yaşayan balıkçıların ekonomik durumlarının içler acısı olduğunu belirterek dünyadaki diğer balıkçılar gibi özgürce çalışmak istediklerini hatırlattı.

Bekir, kendi kara sularının açıklarında 20 deniz miline ulaşmayı ümit ettiklerini ancak uluslararası anlaşmalara rağmen İsrail bahriyesinin buna izin vermediğini dile getirdi. Gazze açıklarında devriye gezen İsrail deniz gücüne ait savaş gemilerinden belirlenen sınıra yaklaşan balıkçı teknelerine çok sık ateş açıldığı biliniyor.

Bölgede balıkçılık sektörü, İsrail'in avlanma menzilini sık sık 6 deniz miline düşürmesi ve bazı kısıtlamalar getirmesi nedeniyle geriledi.

İsrail ile Filistin arasında 1993'te imzalanan Oslo anlaşması gereği Filistinli balıkçıların Gazze açıklarında 20 mile kadar uzanan alanda avlanma haklarının olduğu kaydedilmişti. Ancak geçen çeyrek yüzyıllık zaman içinde bu alan İsrail deniz gücü tarafından sürekli kısıtlanarak sınırları daraltılmış ve uluslararası antlaşmalara aykırı davranış sergilenmişti.