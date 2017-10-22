Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) geçen hafta bir camiye düzenlenen saldırıda ölenlerin anısına işyeri sahiplerinin kepenk kapattığı bildirildi.

Güneydoğudaki Kembe kentinde gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına Bangui'de çoğunlukla Müslümanların yaşadığı KM5 Mahallesi'ndeki dükkan sahipleri kepenk kapattı.

Yerel kaynaklar, silahlı bir grubun camiye düzenlediği baskında en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Saldırganların kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Abdurrahman Bornou, saldırıyı Hristiyan anti-Balaka silahlı grubunun gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Öte yandan BM İstikrar Misyonu (MINUSCA) yazılı açıklamasında, hafta başında Kembe'ye yakın ve halkın büyük bir kısmının Müslümanlardan oluştuğu Pombolo kasabasında da saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

MINUSCA, saldırganların kimliğine ilişkin bilgi vermemişti ancak olayda çok sayıda sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Eski Seleka adlı silahlı grubunun sözcüsü Süleyman Dauda ise Pombolo saldırısında en az 150 Müslümanın hayatnı kaybettiğini, 100'ünün de yaralandığını ileri sürmüştü.

OAC'de 2012'de Seleka silahlı grubunun, yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz baş göstermiş, Hristiyan anti-Balaka ile Müslüman Seleka silahlı grupları arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yılki devlet başkanlığı seçiminin ardından siyasi kriz sona erse de ülkede zaman zaman şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.