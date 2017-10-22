Nuneaton'daki bir bowling merkezinde gerçekleştiği belirtilen olay için çok sayıda polis ekibinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.
İngiltere'de rehine krizi: Silahlı bir şahıs çok sayıda kişiyi rehin aldı
22.10.2017 - 18:27 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'nin Nuneaton şehrindeki bir eğlence merkezinde av tüfekli bir şahsın çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Etiketler : ingiltere,
513430 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/513430.aspx
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