Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim fakültesinde okuyan Ali Can adlı bir öğrencinin sosyal medyadan başlattığı inisiyatif üzerine “Federal Meclis’te nefret ve ırkçılığa karşı” sloganıyla kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Almanya Sendikalar Birliği (DGB) başta olmak üzere birçok inisiyatifin destek verdiği gösteride, üzerlerinde "Irkçılığa yer yok", “AfD'yi durdurun" ve "Federal Meclis’te ırkçılığa hayır” yazan dövizler taşındı.

Farklı dernek temsilcileri, gösteride yaptıkları konuşmalarda, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Neonazilerin ve ırkçıların ilk kez Federal Meclis’te yer alacağına işaret ederek, toplumun tüm kesimlerinin bunlarla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, Federal Meclis'in ve Başbakanlık binasının yanından geçerek tekrar Brandenburg Kapısı’nın önüne geldi.

Yürüyüşte "Parlamentoda Nazi propagandası yapma hakkı yok" ve "Nasyonalizm kafalardan çıksın" şeklinde sloganlar atıldı.