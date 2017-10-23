Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed’in talimatı üzerine, Madagaskar’a gönderilmek üzere ilaç ve tıbbi ekipmandan oluşan 34 tonluk acil yardım paketinin hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan tıbbi yardım paketiyle, veba ile mücadele eden kardeş ülke Madagaskar’a destek olmayı hedefliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Madagaskar Sağlık Bakanı Mamy Lalatiana Andriamanarivo tarafından geçen cuma günü yapılan açıklamada, ağustos ayında başlayan salgında ölü sayısının 95'e, şüpheli vaka sayısının ise 900'e yükseldiği duyurulmuştu.

Halkı evde kalmaya, veba vakalarıyla temas kurmuş insanları da sağlık kuruluşlarında muayene olmaya çağıran Andriamanarivo, bu kurallara uymadıkça salgının daha çok yayılacağını kaydetmişti.