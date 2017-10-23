Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde İseviye mahallesinde bulunan çok sayıda eve baskın düzenlenerek arama yapıldığı belirtildi. Polisin ifadesine göre, söz konusu baskınlarda "terör ve isyana karıştıklarından" şüphelenilen 51 Filistinli gözaltına alındı.

Çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda gözaltına alınan Filistinlilerin, bugün mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.

Hapishanelerde 300'ü çocuk 7 bin Filistinli bulunuyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.