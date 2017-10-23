Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Perth'in 800 kilometre kuzeyinde Köpekbalığı Körfezi'nde zıpkınla avlanan 34 yaşındaki John Craig, yüzeye çıktığında bir arkadaşının da bulunduğu teknesini göremedi.

Yardım çağırmak amacıyla etrafına su sıçrattığı esnada bir köpekbalığının kendisine yaklaştığını fark eden Craig, karaya doğru yüzmeye başladı.

Francois Perron Ulusal Parkı'na kadar en az 3 saatte 7,5 kilometre yüzen Craig, ilk 15 dakika boyunca "meraklı" köpekbalığının kendisini takip ettiğini söyledi.

İki yıl önce Avustralya'ya yerleşen ve deneyimli bir dalgıç olan Craig, karaya ulaştıktan sonra birilerinin kendisini görebilmesi için kamp alanına yürüdü.

Yaklaşık yarım saat sonra bir uçağın kendisini fark ettiği dile getiren Craig, yaşadıklarını "Dehşete kapılmıştım. Bilinmeyen bir yerin ortasında köpekbalığına yem olacağımı düşündüm." sözleriyle anlattı.