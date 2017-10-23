Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel haberlere göre, Almanya'dan yola çıkan, yanında eşi ve kızı olan bir Türk vatandaşı, Yunanistan üzerinden Türkiye’ye geçmek niyetindeydi.

Gözaltına alınan 45 ve 49 yaşlarındaki çift Aleksandrupoli savcılığına sevk edilecek.