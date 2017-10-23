Yerel haberlere göre, Almanya'dan yola çıkan, yanında eşi ve kızı olan bir Türk vatandaşı, Yunanistan üzerinden Türkiye’ye geçmek niyetindeydi.

Gözaltına alınan 45 ve 49 yaşlarındaki çift Aleksandrupoli savcılığına sevk edilecek.