Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Bangladeş ve Myanmar'a şiddetten etkilenen Arakanlı Müslümanlar için 10 milyon Avustralya doları tutarında insani yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Bakan Bishop, bakanlığın resmi sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, "Avustralya hükümeti, Myanmar'ın Rakhine eyaletinde devam eden şiddet ve Myanmar ve Bangladeş'te yaşanan insani krizden derin endişe duyuyor." ifadesine yer verdi.

Bishop, Avustralya'nın, krizden etkilenen kişilerin insani ihtiyaçlarını karşılamak için 10 milyon Avustralya doları daha (7,8 milyon ABD doları) katkıda bulunacağını belirtti.

Yer değiştirmek zorunda kalanların yanlarına neredeyse hiçbir şey alamadıklarını ve insani yardıma muhtaç olduklarının altını çizen Bishop, Arakan'dan kaçmak zorunda kalanların yüzde 70'inin küçük çocuk, hamile ve emziren kadınlardan oluştuğuna işaret etti.

Avustralya'nın yapacağı insani yardım paketinde, gıda, temiz su, zaruri sağlık ve barınak malzemesinin bulunacağı kaydedildi.

Daha önce 20 milyon dolarlık insani yardım açıklaması yapan Avustralya'nın, şiddete maruz kalan Arakanlı Müslümanlara sağlayacağı yardım miktarı 30 milyon Avustralya dolarına (23,4 milyon ABD doları) yükselmiş oldu.