Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, tarihten kaynaklanan sorumluluklarından dolayı hükümetin, İsrail'in ve mevcudiyetinin korunması için söz konusu anlaşmaya maddi destek verme kararı aldığını belirterek "23 Ekim itibarıyla İsrail donanmasına üç denizaltının daha verilmesi konusunda bir hükûmet anlaşmasının imzalanması kararlaştırılmıştır." dedi.



''NETANYAHU İLE BAĞLANTILI''

Yaklaşık 2 milyar dolarlık anlaşma, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında, ‘'Almanya'dan ülkesine almak istediği denizaltıları satan şirketle bağlantıları olduğu’' iddiasıyla yolsuzluk soruşturması skandalından dolayı dikkat çekti.



Seibert, anlaşmayı onaylayan hükûmetler arası bir mutabakat bildirisinin günün ilerleyen saatlerinde imzalanacağını söyledi.



Almanya, İsrail tarafından satın alınması planlı üç denizaltı için yapmayı planladığı Mutabakat Anlaşması törenini ertelemişti.



Erteleme kararı, İsrail polisi tarafından halihazırda yürütülmekte olan ve ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS)’den alınması planlanan denizaltı ihalesinde yolsuzluk yapıldığı soruşturması üzerine alınmıştı.