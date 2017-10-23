Güvenlik merkezine önce bomba yüklü bir arabayla saldırı yapıldığı, daha sora da silahlı kişilerin saldırıya geçtiği belirtildi. Çıkan çatışmada silahlı üç saldırganın öldürüldüğü bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmamasına rağmen saldırıyı Abyan bölgesinde etkin olan El Kaide unsurlarının yapabileceği kaydedildi.
Güney Yemen’de intihar saldırısı, ölenler var
23.10.2017 - 18:51 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Yemen’in Abyan bölgesinde güvenlik merkezine yapılan bir intihar saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü, 9’u yaralandı.
Etiketler : yemen,intihar saldırısı,haberler,
513714 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/513714.aspx
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