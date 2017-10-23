Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik merkezine önce bomba yüklü bir arabayla saldırı yapıldığı, daha sora da silahlı kişilerin saldırıya geçtiği belirtildi. Çıkan çatışmada silahlı üç saldırganın öldürüldüğü bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmamasına rağmen saldırıyı Abyan bölgesinde etkin olan El Kaide unsurlarının yapabileceği kaydedildi.