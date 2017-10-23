Başkent San Jose'de yarı maraton koşusunun yapıldığı alana giren otomobilin çarptığı David Yanez Pacheco, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirdi.
Alkollü olduğu tespit edilen 26 yaşındaki araç sürücüsü, olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Yarışın organizatörleri ise 19 polis memurunun bölgedeki trafiği kontrol etmek üzere görevlendirildiğine ve gerekli
önlemlerin alındığına işaret ederek, "Kontrol edemeyeceğimiz şeyler var." ifadesini kullandı.
Alkollü sürücü maratoncunun ölümüne neden oldu
23.10.2017 - 20:54 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kosta Rika'da, alkollü sürücünün maraton koşusu yapılan alana girmesi sonucu, Venezuelalı bir atlet hayatını kaybetti.
Başkent San Jose'de yarı maraton koşusunun yapıldığı alana giren otomobilin çarptığı David Yanez Pacheco, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirdi.
Etiketler : kosta rika,
513731 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/513731.aspx
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