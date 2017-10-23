Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent San Jose'de yarı maraton koşusunun yapıldığı alana giren otomobilin çarptığı David Yanez Pacheco, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirdi.



Alkollü olduğu tespit edilen 26 yaşındaki araç sürücüsü, olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.



Yarışın organizatörleri ise 19 polis memurunun bölgedeki trafiği kontrol etmek üzere görevlendirildiğine ve gerekli

önlemlerin alındığına işaret ederek, "Kontrol edemeyeceğimiz şeyler var." ifadesini kullandı.