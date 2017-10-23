Başkent San Jose'de yarı maraton koşusunun  yapıldığı alana giren otomobilin çarptığı David Yanez Pacheco, kaldırıldığı  hastanede yaşamını yitirirdi.
 
Alkollü olduğu tespit edilen 26 yaşındaki araç sürücüsü, olay yerinden  kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
 
Yarışın organizatörleri ise 19 polis memurunun bölgedeki trafiği  kontrol etmek üzere görevlendirildiğine ve gerekli
önlemlerin alındığına işaret  ederek, "Kontrol edemeyeceğimiz şeyler var." ifadesini kullandı.