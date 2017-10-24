Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından yaşanan gerilim azalıyor. Kerkük ve çevresinde sıcak çatışmaların yaşanmasının ardından Peşmerge’nin kısa sürede terk ettiği şehirde sükûnet hakim. Kerkük’te yaşayan Türkmenler durumdan memnun ve bu ortamın devam etmesini temenni ediyor.

TUTUKLAMA KARARI SİYASİ

Kerkük’te Kuzey Irak bayrağının kamu binalarına asılmasına karşı çıkan ve referandumun yapılmaması yönünde Irak Federal Mahkemesine başvuran Kerkük Milletvekili Hasan Turan hakkında Barzani yönetimi tarafından tutuklama kararı çıktı. Kararı gazetemize değerlendiren Hasan Turan “Tutuklama kararını neden çıkardıklarını dair çok fazla bir bilgim yok. Ama Irak Federal Mahkemesine, Kerkük’te referandum yapılmasın diye dava açmıştım. Bu süreçte hem referandum konusunda, hem de IKBY bayrağının Kerkük’te kamu binalarına asılmasına yönelik tepki açıklamalarım da olmuştu. Bu sebeple hakkımda tutuklama kararı çıkarmış olabilirler. Bu siyasi bir karardı;, yargı kararı değildir. Kesinlikle böyle bir kararı tanımıyorum ve reddediyorum. Biz zaten bölgeye (Kuzey Irak) gitmiyorduk, bundan sonra da gitmeyeceğiz. Bu kararın hukuki yönden hiçbir tesiri olmayacak” dedi.

ÇATIŞMALAR SONA ERDİ

Şehirdeki son duruma ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Hasan Turan “Kerkük’te şu anda durum iyi, daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Kerkük sınırlarında çatışmalar bitti. Irak hükûmeti burayı yakından takip ediyor. Başbakan İbadi güvenlik ve emniyet güçlerine herkese iyi davranmaları yönünde talimat verdi. Temennimiz durumun daha iyiye gitmesi. Son olarak Altınköprü’de yer yer çatışmalar yaşandı, havan mermileri düştü. Ancak şu anda bölge sakin” diye konuştu.

KARARI HALK VERECEK

Bundan sonraki sürece dair değerlendirmelerde bulunan Hasan Turan şöyle konuştu: “Irak hükûmeti tarafından 2003’te atılmayan adımlar atıldı ve Kerkük ve ihtilaflı bölgeler alındı. Bundan sonraki süreçte söz konusu bölgelerin geleceğiyle ilgili kararı artık Bağdat ve o bölgede yaşayan halk verecek.”

IRAK ORDUSU, MUSUL’UN BATISI İÇİN YIĞINAK YAPIYOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) güvenlik konseyinden bir yetkili, Irak ordusuna ait birliklerin IKBY tarafından petrol sevkiyatı için kullanılan Musul’un kuzeyi batısındaki boru hattı çevresine askeri yığınak yaptığını iddia etti.