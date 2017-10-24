Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerinde daha fazla özerklik için referandum yapıldı. Lombardiya’da yüzde 95, Veneto ise’da ise yüzde 98 oranında “evet” oyu çıktı. Sonuçları tarihi olarak nitelendiren Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia, “Vergilerin onda dokuzunu istiyoruz” dedi. Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Roberto Maroni de “Üç milyon seçmen bana Roma’ya gidip Lombadiya bölgesi için daha çok yetki ve kaynak isteme görevini verdi” dedi. Sonuçların açıklanmasının ardından ilk yorum Bölgesel İşler Bakanlığı Müsteşarı Gian Claudio Bressa’dan geldi. Bressa, hükûmetin söz konusu bölgelerle, geniş özerkliğin tanımını yapacak müzakereler için hazır olduğunu açıkladı. Toplam nüfusları 15 milyon olan iki bölge de, Katalonya gibi bağımsızlık talep etmiyor, finansal anlamda özerkliklerini genişletme hedefiyle hükûmetle müzakerelerde ellerini güçlendirmeyi hedefliyordu. Ancak İtalya anayasası, bölgelerin daha fazla otonomi talebiyle hükûmetle referanduma gitmeden de müzakereler yapmasına izin veriyor. Bölgelerin başkanları, vakit kaybetmeden Roma ile müzakerelere başlayacaklarını duyurdu. Lombardiya’da kişi başına düşen millî gelir 35 bin 800 avro, Veneto’da ise 30 bin 500 avro.