Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, resmi temasları kapsamında beraberindeki heyetle Gazze'ye gelen Fityani, yaptığı açıklamada, Gazze kamuoyunda sebat ve kararlılığın aşikar bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Fityani, ulusal mutabakatın uygulanmaya başlanmasıyla Gazze'de tedrici olarak hayatın normal seyrine dönmeye başladığını ifade etti.

Uzlaşı anlaşmasının korunması, Filistin halkının çıkarları için tüm engellerin aşılması ve Filistin davasına sahip çıkılması çağrısında bulunan Fityani, Fetih Hareketinin Filistin halkının çıkarları ve bölünmenin son bulması için tüm ciddiyetiyle çalışacağını ve engelleri aşacağını vurguladı.

Hamas ve Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Anlaşmayla Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin en geç 1 Aralık tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.