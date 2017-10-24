Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esad rejimine ait bir savaş uçağı, dün gece geç saatlerde Deyr ez-Zor'da rejim kontrolündeki el-Kusur Mahallesi'nde Fetih Camisi yakınlarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.

Saldırı neticesinde onlarca kişi yaralanırken, en az 15 sivil öldü.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynaklar, saldırı yapılan bölgenin terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerine yakın olduğunu ifade etti.

Esad rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle, geçen ayın başlarında Deyr ez-Zor kentini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin de ABD desteğiyle başlattığı eş zamanlı operasyon sürüyor. PKK/PYD, Deyr ez-Zor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda ilerliyor.

Irak sınırındaki Deyr ez-Zor'un bir bölümü halen, Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.