Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'da Türk vatandaşlarına yönelik skandal uygulamanın ardından benzer bir karar Almanya'dan geldi. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bir takipçisi tarafından çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak Alman makamlarına tepki gösterdi.

Görüntülerde Alman gümrük polisinin Türkiye'den gelen yolcuları bir köpeğe koklattığı görülüyor. Uygulama yolcuların tedirgin bakışları arasında son buluyor.

Daha önce Avusturya Viyana Havalimanı'nda Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan köpekli arama uygulamasına Türkiye misillemeyle karşılık vermiş, Atatürk Havalimanı'ndan Viyana’ya gidecek Avusturya vatandaşlarına mütekabiliyet uygulaması kapsamında köpekli arama yapılmıştı.

Yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, AB üyesi ülkelerin yaklaşımına "Bunların karakteri bu." sözleriyle tepki göstermişti.