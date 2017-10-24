Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Endonezya'ya bağlı Maumere kasabasına 179 km uzaklığında meydana gelen depremin derinliği 549 kilometre olarak ölçüldü. Endonezya'nın Flores bölgesinin en büyük ikinci kasabası olan Maumere'de depremin etkileri hakkında bir bilgi verilmedi.