ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Endonezya'ya bağlı Maumere kasabasına 179 km uzaklığında meydana gelen depremin derinliği 549 kilometre olarak ölçüldü. Endonezya'nın Flores bölgesinin en büyük ikinci kasabası olan Maumere'de depremin etkileri hakkında bir bilgi verilmedi.
Banda denizinde 6.7 büyüklüğünde deprem oldu
24.10.2017 - 14:39 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya'nın Baharat Adaları'yla çevrili Banda Denizi'nde 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : Banda,
513968 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/513968.aspx
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