Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak'ta Mesut Barzani, 25 Eylül referandumunun ardından uygulanan yaptırımlar karşısında adeta isyan ediyor.

IRAK PETROL BORU HATTINA SALDIRDI İDDİASI



Öyle ki; IKBY yetkilileri Irak ordusun Kürt petrol ihracatı yapılan boru hattının yakınlarına saldırmakla suçlarken, Irak ordu sözcüsü, söz konusu çatışmanın Fish-Habur sınır bölgesinin 40 kilometre güneyinde yaşandığını kaydetti.

FISH-HABUR BÖLGESİNİN ÖNEMİ



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ham petrolünü taşıyan boru hattı, ihracat için petrolü Türk Akdeniz limanına taşıyan bir başka boru hattını beslemeden önce Fish-Habur'daki ölçüm istasyonuna bağlanıyor.