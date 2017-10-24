Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IKBY'de muhalafetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel), eski Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreter İkinci Yardımcısı Berhem Salih liderliğindeki "Demokrasi ve Adelet için Koalisyon", Erbil yönetiminin içinde bulunduğu krizin aşılması için 5 maddelik ortak bir bildiri yayınladı.

IKBY başkanlığının lağvedilmesi ve uluslararası gözlemcilerin katılımıyla adil bir seçimin yapılması gibi önemli maddelerinin yer aldığı ortak bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"IKBY başkanlığının lağvedilmesi ve görevlerinin yasalar doğrultusunda ilgili devlet kurumlarına verilmesi, IKBY Parlamentosu'nun yasama ve yürütme kaynağı olması, hiçbir siyasi partinin etkisi altında kalmaması, Irak merkezi hükümetinin yasalar çerçevesinde tartışmalı bölgelerde hareket ederek evlerini terkedenlerin bölgelerine dönebilmesi için şartları normalleştirmesi, IKBY'nin siyasi statüsü ve halkın birliğinin korunması ile uluslararası gözlemcilerin de katılımıyla hilesiz ve adaletli bir seçimin bölgede yapılması gerekiyor."