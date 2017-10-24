Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO, Birleşmiş Milletlerin (BM) eğitim alanındaki 4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) konusundaki gelişmeleri izlemeyi amaçlayan Küresel Eğitim İzleme Raporu'nu yayımladı.

Raporda, dünya genelinde eğitim çağında okula gitmeyen çocuk sayısının 2000'lerin başındaki hızlı düşüşün ardından istenilen oranda azaltılamadığı vurgulandı.

BM üyesi 128 ülkede, 2010-2015 yıllarında yapılan hane halkı anketlerine göre, ilkokulu bitirme oranı yüzde 83, ortaokulu bitirme oranı yüzde 69, liseyi bitirme oranı ise yüzde 45. 128 ülkenin 40'ında her 4 çocuktan ancak 1'i orta öğrenimi tamamlayabiliyor. Ortaokulu bitirme oranı ise ancak 14 ülkede yüzde 90'ın üzerine çıkıyor.

"Dünya ülkelerinin yarısında yargı önünde savunulamıyor"

Raporda, dünyada ulusal anayasaların yüzde 82'sinin eğitimi "hak" olarak tanımladığı ve yalnızca yüzde 55'inin bu hakkın ihlali halinde yargıya gitme imkanı sağladığı belirtildi.

Raporun önsözünde görüşlerine yer verilen UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, eğitim hedeflerine ulaşılabilmesi için başta hükümetler olmak üzere hesap verilebilirlik anlayışının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bokova, "Herkese eğitim hakkı sağlanması konusunda birincil görev hükümetlere aittir. Fakat bu hak dünya ülkelerinin neredeyse yarısında yargı önünde savunulabilir bir hak değil. İhlali durumda şikayet yoluyla yargıya başvurma imkanı yok." ifadelerini kullandı.