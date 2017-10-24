Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejiminin saldırıları, Şam'ın doğusunda yer alan ve yaklaşık 400 bin sivilin 5 yıldır ablukada tutulduğu Doğu Guta'da okul binalarına ciddi ölçüde hasar verdi.

Bölgenin Astana süreci çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınması saldırıları nispeten azalttı. Bu nedenle çocuklarını okula gönderen ailelerin sayısı arttı.

Doğu Guta'nın Merc ilçesinin 3 bin nüfuslu Hoş el-Salihiyye beldesinde saldırılarda bir kısmı çökmüş mescit çocukların yeni okulu oldu.

Mescitte 100 öğrenci ders alıyor

Kapılarını çocuklara açan mescitte, yaklaşık 100 öğrenci ders almaya başladı.

Altı sınıfta ders gören çocuklara biri kadın, 9 öğretmen ders veriyor.

Sabah erken saatlerde mescide gelen öğrenciler, öğle namazı öncesi derslerini bitirip evlerine dönüyor.

Mescitteki tek kadın öğretmen İman Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 190 metrekarelik mescitte daha fazla yazı tahtasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Muhammed, yazı tahtası yetersiz olduğu için silinir kalemle konu anlattıklarını belirtti.