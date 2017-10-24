Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerî polis yetkilileri, Rio de Janeiro'da gecekondu mahallelerini gezen turist grubuna ateş açan ve 67 yaşındaki İspanyol turist Mara Esperanza Jiménez Ruiz’in ölümüne neden olan iki polisin gözaltına alınarak tutuklandığını açıkladı.

Rio de Janeiro Eyaleti Valisi Luiz Fernando Pezao, basına yaptığı açıklamada, turistlere yönelik ateş açılmasından dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Askerî ve kamu polisinin hiçbir üyesi, böyle bir şey yapmak üzere eğitilmediler." ifadesini kullandı.

Vali Pezao, Rio de Janeiro'nun dünyanın en tehlikeli şehri olmadığına dikkati çekerek, 23. sırada yer aldığını aktardı. Rio de Janeiro şehrindeki gecekondu mahallelerini gezmeye giden bir turist grubunun aracına, bölgedeki askerî polislerin ateş açması sonucu bir İspanyol turist yaşamını yitirmişti.