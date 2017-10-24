Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük-Ceyhan boru hattından Türkiye'ye yeniden petrol ihracatı yapmak istediklerini belirterek, yarın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, sınır kapısı kontrolü ve bölge güvenliğini ele alacaklarını bildirdi.

İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi.

"KERKÜK'TEN TÜRKİYE'YE YENİDEN PETROL İHRAÇ ETMEK İSTİYORUZ"

Ankara'ya yarın yapacağı ziyaretle ilgili İbadi, "Türkiye'de, iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılmasıyla diğer ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, su meselesi, sınır kapılarının kontrolü gibi önemli stratejik konuları ele alacağız. Irak'taki Kerkük stratejik boru hattından (Kerkük-Ceyhan) Türkiye'ye yeniden petrol ihraç etmek istiyoruz." dedi.

"CİDDİ İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

İbadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgenin güvenliğinin sağlanması konusundaki vizyonumuzu da Türkiye'ye aktaracağız. Bu alanda ciddi iş birliğine ihtiyacımız var ve bununla ilgili yeni bir Irak-Türkiye ortak vizyonunu çizeceğiz. Türkiye'nin PKK'nın varlığı ve bölgenin parçalanmasıyla ilgili ayrıca ciddi ve haklı endişeleri var. Referandumu da milli güvenliklerine tehdit olarak görüyorlardı."

"PEŞMERGELER LİDERLERİNDEN VAZGEÇTİ"

İbadi, Kerkük ve diğer tatışmalı bölgelerdeki gelişmelere ilişkin ise "Peşmergeler, liderlerine karşı çıkarak, onların dediklerinden vazgeçti, bizim 'çatışmaya girmeyin' çağrılarımıza kulak verdi ve bizimle dayanışma içerisinde oldu. IKBY yetkilileri Saddam'ın vaktiyle benimsediği tutumu izlediler. Iraklıların öldürülmesiyle onur duyuyorlar. Kürt vatandaşlar bizim gözümüz ve kalbimizdedir." diye konuştu.

IKBY'NİN MEMUR MAAŞLARI KONUSU

Sınır kontrollerinin de merkezi yönetimce sağlanması halinde İbadi, hizmet götürmek için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki kentlerle diyaloğa gireceklerini belirterek, "Petrol gelirleri elimize geçtiğinde oradaki memurların maaşlarının ödemesini de Bağdat'tan yapacağız. Bu konuda ilgili bakanlıklara talimat verdim." ifadesini kullandı.

"IKBY'DE YOLSUZLUKLAR YAŞANIYOR"

İbadi, IKBY'de yolsuzlukların yaşandığına dikkati çekerek, "Merkezi yönetime bağlı yolsuzlukla mücadele ve denetim kurumları Kürdistan bölgesindeki devlet dairelerine de girmeli ve denetim yapmalı." dedi.

NİSAN'DA ADAY OLACAK MI?

Gelecek yıl nisan ayında yapılması beklenen seçimlere üyesi olduğu Dava Partisi'nden aday olarak katılıp katılmayacağı sorusuna İbadi, "Şu an temel önceliğim DEAŞ'la mücadele, ülkenin birliğini sağlamak ve halka hizmet götürmektir. Seçimler, çalışmalarımın hiçbir kısmında yer almıyor." cevabını verdi.