Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışisleri Sözcüsü Heather Nauert, Türk bir gazeteci ile sözlü atışma sonrasında basın brifingini ağlayarak terk etti.

Amerika’nın Sesi Washington muhabiri Mehmet Sümer yaptığı paylaşımda, “ABD Dışisleri sözcüsü Heather Nauert Türk bir gazeteci ile sözlü atışması sonucu basın brifingini ağlayarak terk etti!” ifadelerini kullandı.

Ayrıca aynı basın brifinginde bulunan Daily Sabah Washington muhabiri Ragıp Soylu ile Nauert arasında da atışma yaşandı. Ragıp Soylu Twitter'dan şunları paylaştı:

“ABD Dışışleri Sözcüsü, YPG’yle ilgili sorduğum bir soruya devlet-özel ortaklğı olan bir medya grubuna çalıştığımı söyleyerek cevap verdi. Sözcüye çalıştığım şirketin özel olduğunu belirttiğimde ise, medya grubunun hükümet tarafından fonlandığını söyledi. Kel alaka? Yok.”