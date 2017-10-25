Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güneydoğu Asya Ülkeleri ASEAN toplantısında son iki yılda Rusya’nın Suriye’deki terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyle ilgili rakamları paylaştı. Şoygu “Suriye’de DEAŞ’ın kökü kazınmak üzere. Ülke topraklarının sadece yüzde 5 gibi küçük bölümünde varlık gösteriyorlar. Bu bölgelerin de kurtarılması artık yıl değil, ay ve gün meselesi. Rusya’nın hava kuvvetleri desteğiyle Suriye ordu birlikleri 503 bin 223 kilometre kare alanı DEAŞ’tan temizledi. 998 yerleşim birimi yasal yönetimin kontrolüne geçti. Rusya’nın iki yılda gerçekleştirdiği hava operasyonlarında 948 terörist kampı, 666 silah ve patlayıcı üretilen atölye imha edildi” dedi. Suriye’deki terör örgütlerine karşı zaferlerin elde edilmesiyle halkın evlerine dönmeye başladığını belirten Şoygu “Rusya’nın müdahalesi sonrasında 1 milyon 120 bin Suriye vatandaşı evlerine geri döndü. 2017 yılında geri dönen Suriyeli sayısı ise 660 bin” diye konuştu.