Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) işgalinden kurtarılan Kerkük’te halk, 500 metrelik bir Irak bayrağıyla yürüyüş yaptı. Kerkük Millî Gençler Meclisi ve sivil Türkmen örgütleri tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanlar “Yaşasın Irak, yaşasın Türkmenler” şeklinde slogan attı. Kerkük’ün bütün caddelerinden ve binalarından Irak bayrağından başka bütün bayraklar indirildi. Öte yandan Kerkük’e seçilecek yeni valinin kim olacağına dair Kürt, Türkmen ve Arap Meclis Üyeleri arasında görüş ayrılığı bulunuyor. Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci taraflarla temaslarda bulunmak üzere Bağdat’tan Kerkük’e geldi. Bağdat yönetimi Kerkük’e askerî vali atayıp yardımcılarının Türkmen, Arap ve Kürt olmasını istiyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) ise valinin Türkmen olmasını istiyor.