Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde bugün davanın 384. duruşması görüldü.

Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl duruşmanın başında, kendisi ve diğer mahkeme üyeleri hakkında daha önce verilen tüm reddi hakim taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.

NSU terör örgütüne yardım ve yataklık yapmakla suçlanan tutuklu sanık Andre E’nin avukatı, reddi hakim taleplerinin kabul edilmemesiyle oluşan yeni durumu müvekkili ile istişare etmeyi talep etti.

Bunun üzere Götzl, davayı yarına erteledi.

Böylelikle bu duruşmada müdahil avukatların sunumlara başlaması yönündeki beklenti de ertelenmiş oldu.