Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katalonya doğumlu eski sosyalist siyasetçi Josep Borrell, İspanya'nın başkenti Madrid'de aralarında AA muhabirinin de bulunduğu bir grup yabancı gazeteciye Katalonya'daki bağımsızlık girişimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Borrell, "Katalonya'da sonuçları öngörülmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Çok ciddi bir durum. İspanyol devletinin 23 Şubat 1981'deki darbe girişiminden sonra yaşadığı en büyük kriz." ifadesini kullandı.

İspanya ve Katalonya'da herkesin diyalogdan bahsettiğini ancak "siyasetçilerin sanki meclis kapıları kapalıymış gibi hareket ettiğini" belirten Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herşey Puigdemont'a (Katalonya Başkanı) bağlı. Bu hafta içinde Senato'ya gelip konuşursa bu iyi yönde atılmış ilk adım olarak değerlendirilebilir. Eğer hiçbir anlaşma olmazsa da kimsenin istemediği 155. madde uygulamaya girer. Sonrasında ne olacağını da kimse tahmin edemiyor."

"Temel silah propaganda"

"Silahların kullanılamayacağı bir savaştayız. Bu yüzden temel silah propaganda" diyen Borrell, Katalan halkının uzun yıllardır okullarda eğitimden medya organlarındaki haberlere kadar sosyal olarak her alanda "bağımsızlık bombardımanına tutulduğunu" ve yaşanan ekonomik krizin etkisiyle bağımsızlık girişimlerinin ateşlendiğini savundu.

Katalonya'da mevcut durumda halkın yüzde 15-20'sinin ideolojik olarak her ne pahasına olursa olsun bağımsızlığa inandığını dile getiren Borrell, zengin ve orta sınıfı temsil eden diğer bağımsızlık yanlılarının "Bağımsız olunca daha rahat yaşayacağız, daha çok para kazanacağız" hissiyatında olduğunu kaydetti.

Borrell, "İspanyol karşıtlığı zehiri artık Katalonya'ya bulaştırıldı. Bunu ortadan kaldırmak çok zor olacak. Sokaktaki hakaretler korkutucu boyutta. Zehir artık içeride ve bu ruhu söküp atmak çok uzun yıllar gerektirecek." dedi.

Borrell, Katalonya özerk yönetim hükümetinin yürürlüğe sokmadan bağımsızlık ilanı imzalamasını ise "Ben milyonerim ama piyango çıkana kadar bunu askıya alıyorum." şeklinde tanımladı.

Katalonya'daki mevcut durumunun sadece siyasi ve sosyal değil, ekonomik anlamda da çok endişe verici olduğuna dikkati çeken Borrell, şunları söyledi:

"1 Ekim'den bu yana Katalonya'daki merkezlerini başka şehirlere çeken şirketlerin sayısı bin 400'ü geçti. Bu Katalonya'nın brüt iç üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının gitmesi demek. Katalan ürünlerine yönelik boykotu durdurmak gerek. Ayrıca turizmcilerin durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor. İptaller var, bankalar kredi vermiyor ve bu gidişle işçi çıkarmalarının başlayacağı uyarıları yapılıyor. Eğer bu durum durdurulmazsa ulusal turizm biter."