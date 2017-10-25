Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saakaşvili'nin Devlet Göçmen Hizmetleri tarafından Ukrayna'da mülteci statüsü başvurusunun kabul edilmediğini belirterek, "Bu yüzden şimdi sınır dışı edilmesini veya iadesini engelleyebilecek, özel şartları olmayan vatansız kişi statüsünde bulunuyor. Devlet Göçmen Hizmetleri bunu kesin olarak biliyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmiş ve Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefete geçmişti.

Saakaşvili, Temmuz 2017'de ABD’de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

Geçen ay muhalefetin de desteğiyle Polonya üzeri Ukrayna sınırından ülkeye pasaport kontrolü olmadan giren Saakaşvili, taraftarları ile Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim’den bu yana devam eden protesto eylemleri başlatmıştı.

Ayrıca geçen ay Gürcistan Başsavcılığı, Ukrayna'dan hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin gözaltına alınması ve iade edilmesini istemişti.

Gürcistan vatandaşlığından 4 Aralık 2015'te çıkarılan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.