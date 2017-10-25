Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resepsiyona Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan'ın yanı sıra çok sayıda büyükelçi ve diplomatik misyon temsilcisi ile davetli katıldı.

Burada konuşan Sollorano, BM'nin 72. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türk halkının da iç ve dış tehditlerle çok zorlu zamanlardan geçtiğine işaret eden Sollorano, "Türkiye, 3 milyonu aşkın sığınmacıyı misafir ederek olağanüstü bir cömertlik örneği sergiliyor." dedi.

Türkiye'nin dünyanın pek çok yerindeki sığınmacılara ve ülkelerin kalkınmalarına da yardımcı olduğunu kaydeden Sollorano, Türkiye'nin yardım elini uzattığı bir diğer kesimin de Arakanlı Müslümanlar olduğunu söyledi.

BM'nin Türkiye'nin bu çabalarını ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri yönündeki adımlarını desteklediğinin altını çizen Sollorano, "Dünya büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu zorluklarla yüzleşmek ve onların üstesinden gelmek bize düşüyor." diye konuştu.

"BM'deki reform çabalarını destekliyoruz"

Büyükelçi Esener de uluslararası camianın, BM'den yüksek beklentilerinin bulunduğunu belirterek, dünyanın artık 1945'teki şartlarda olmadığını vurguladı.

Esener, "BM'nin temsil oranı yüksek, daha demokratik ve etkili bir hale getirilmesi adına reform çabalarını destekliyoruz. Bu sayede BM'nin, günümüz zorluklarıyla mücadele kapasitesi artacak." ifadelerini kullandı.