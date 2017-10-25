Bir süredir görevi bırakacağı konuşulan Tursunbekov, istifa ettiğini  ve siyasi yaşamına milletvekili olarak devam edeceğini bildirdi.
 
Genel kurulda veda konuşması da yapan Tursunbekov, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanlığı  görevi barışçıl şekilde devredilecek. Bu gelenek tüm devlet organlarında devam  ederse Kırgızistan'da demokrasi gelişecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından  oluşan 'siyasi sıcaklığı' düşürmek için istifa etmeye karar aldım."
 
Ülkede 15 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak  isteyen Tursunbekov'un aday adaylığı, üyesi olduğu iktidardaki Sosyal Demokrat  Partisi tarafından kabul edilmemişti. Tursunbekov, parti kongresinde parti  yönetimine tepki göstermişti.
 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sosyal Demokrat Partinin adayı Sooronbay  Ceenbekov kazanmıştı.
 