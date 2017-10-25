Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in yeni lider kadrosunu oluşturan Politbüro ve Politbüro Daimi Komitesi üyeleri açıklandı.

Başkent Pekin'de 204 asıl, 172 yedek üyenin oluşturduğu Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Merkezi Komitesi, Tiananmın Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda ilk genel kurul toplantısını yaptı.

Toplantıda, 25 üyeli Politbüro ve 7 üyeli Politbüro Daimi Komitesinin yeni üyeleri seçilirken ÇKP Merkezi Askeri Komitesi de yenilenerek 11 üye sayısı 7'ye düşürüldü.

Buna göre, 2017-2022 yıllarında Çin'i yönetecek en üst düzey yönetim organlarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ÇKP Politbüro Daimi Komitesi, ÇKP Genel Sekreterliği, ÇKP Merkezi Askeri Komitesi Genel Sekreterliğindeki görevlerini 5 yıl daha sürdürecek.

Ayrıca 7 üyeli ÇKP Politbüro Daimi Komitesinde Şi ve Başbakan Li Kıçiang haricinde kalan 5 üye değişti. Değişen üyelerin yerine Li Canşu, Vang Yang, Vang Huning, Cao Lıci ve Han Cıng geldi.

ÇKP Politbüro Daimi Komitesinde yolsuzlukla mücadele kampanyasından sorumlu Vang Çişan'ın yerine Cao Lıci'nin getirildiği belirtilirken, diğer üyelerin görevleri henüz açıklanmadı.

Politbüro Daimi Komitesi üyeleri hem Politbüro hem de ÇKP Merkezi Komitesi üyesi unvanına sahip. Bu 7 üye dışında ÇKP Politbüro üyeleri ise şöyle: Ding Şueşiang, Vang Çıng, Liu Hı, Şü Çiliang, Sun Çunlan, Li Şi, Li Çiang, Li Hongcong, Yang Cieçı, Yang Şiaodu, Cang Youşia, Çın Şi, Çın Çüenguo, Çın Min’ır, Hu Çunhua, Guo Şıngkun, Huang Kunming ve Say Çi.

Şi, Büyük Halk Salonu'nda basına yaptığı açıklamada, yeni seçilen merkezi liderliğin adına, ÇKP’nin tüm üyelerine kalbi teşekkürlerini sunduğunu söyleyerek "Görevimizi yapmak için ve parti üyelerinin güvenine layık olmak için özenle çalışacağız." ifadelerini kullandı.