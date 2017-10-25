Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar ordusu, 25 Ağustos'ta Müslümanların yoğun olduğu Maungdaw kentindeki karakollara düzenlenen eş zamanlı saldırıları bahane ederek Müslüman azınlığın yaşadığı yerleri yakıp yıkmaya ve sivillere yönelik katliama girişti.

Canlarını kurtarmak için Bangladeş'e göç yoluna düşen Arakanlı Müslümanlar, bu ülkeye geçmek için dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden zorlu ve tehlikeli yolculuk yapıyor.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan son açıklamada 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 600 bini geçtiği kaydedildi. BM, on binlerce sivilin de göç yolunda olduğuna işaret ediyor.

Ordu ve fanatik Budistler, Arakanlı Müslümanlara ait köyleri de ateşe veriyor. Uluslararası insan hakları örgütlerinin uydulardan aldığı görüntülerde, Arakan'da Müslümanlara ait köylerden 300'e yakınının yakılarak yok edildiği tespit edildi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud Ali, 10 Eylül'de Myanmar'ın Arakan eyaletinde en az 3 bin Arakanlı Müslüman'ın öldürüldüğünü açıkladı. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivillerin sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Arakan'dan günlerce aç karnına, yollarda buldukları kirli suları içerek Bangladeş'e kadar yürüyen Arakanlı Müslümanlar hasta ve bitkin halde sınıra ulaşıyor.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde bulunan kampların koşullarının yetersizliği ve yeni gelenlerin de eklenmesiyle kamplardaki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

"Myanmar ordusu, genç ve eğitimli Arakanlı Müslümanları hedef alıyor"

Arakan Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw, Arakanlı Müslümanların son durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kyaw, Bangladeş'e geçemeyen Arakanlı Müslümanların, Myanmar'da tehdit altında olduğuna dikkati çekerek, "Arakan'da Müslümanların keyfi tutuklanması söz konusu. Myanmar ordusu genç ve eğitimli Arakanlı Müslümanları hedef alıyor." dedi.

Kyaw, Bangladeş hükümetinin Arakanlı Müslümanları Thengar Char adlı adaya yerleştirme planı hakkında da "Bu doğru bir adım değil. Bangladeş hükümetinin bunu yapmayacağını düşünüyorum çünkü ada insan yaşamına uygun bir ortam sunmuyor." diye konuştu.

"Kendi topraklarında kendilerine yaşam alanı oluşturabilirler"

Arakan Rohingya Birliği (ARU) Genel Direktörü Dr. Wakar Uddin, Arakanlı Müslümanların kendi topraklarına geri dönmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların, Myanmar'da kendi toprakları var. Evleri yakılmış olsa dahi araziler duruyor. Bu insanlar kendi topraklarına geri döndürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.