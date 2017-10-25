Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katalonya'da bağımsızlık referandumu ve sonrasında gelişen olaylar ile bölgedeki sular bir türlü durulmuyor. Bağımsızlık referanumundan sonra özerkliği askıya alınan Katalonya'da Girona kenti meclisi İspanya Kralı 6. Felipe ve aile fertlerini "istenmeyen kişi" (persona non grata) olarak ilan etti.

BARSELONA MECLİSİ REDDETMİŞTİ

Bu ayın başında, bağımsızlık yanlısı sol parti CUP, Barcelonalı yetkililerden, bağımsızlık referandumunu reddeden 6. Felipe ve kraliyet ailesinin tüm fertlerini istenmeyen kişi ilan etmesini talep etmişti. Barcelona Kent Konseyi ise bunu kabul etmemişti.

Meclis ayrıca İspanya'nın Katalonya temsilcisi Enric Millo'yu da istenmeyen kişi ilan etti.

KRAL'DAN SERT BAĞIMSIZLIK SÖZLERİ

Madrid, 1 Ekim'de düzenlenen ve 2.2 milyon Katalan'ın katıldığı bağımsızlık referandumunu yasadışı ilan etmiş, İspanya Kralı 6. Felipe, Katalonya özerk yönetiminin "İspanya'nın birliğini ve ulusal egemenliğini parçalamaya çalıştığını, anayasayı, demokrasiyi ve İspanyol devletinin güçlerini sistematik bir şekilde çiğnediğini" söylemişti.