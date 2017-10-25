Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin Astana sürecinin taraflarından bir tanesi olduğunu belirterek, Ankara'nın Suriye ile ilgili eylemlerini Rusya ile koordine ettiğini söyledi.

TÜRKİYE İLE KOORDİNASYON AÇIKLAMASI



Peskov muhabirlerin Moskova'nın Türkiye'nin El Nusra'ya bağlı bir birlikle ateşkes rejiminin sağlanması için anlaşma imzalama çabalarına nasıl yaklaştığı sorusu üzerine, "Türkiye çatışmasızlık alanındaki güvenliğin sağlanmasından sorumludur, Türkiye bu sorumluluğunu yerine getiriyor. Ben detayları bilmiyorum. Bu konuda Savunma Bakanlığı'na başvurmak gerek." dedi.

Peskov, "Hiç şüphesiz ki, Astana sürecinin katılımcılarından bir tanesi olan Türkiye çatışmasızlık bölgesindeki eylemlerini bizimle koordine ediyor." diye konuştu.