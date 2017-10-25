Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansı'nın The Guardian gazetesine dayandırdığı habere göre, Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslüman sığınmacıların kaldığı kamplarda görev yapan sağlık yetkilileri, Myanmar'da istismara uğrayan kadınları kamplarda tedavi etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne (MSF) bağlı olarak Cox's Bazar'da cinsel şiddet görmüş kadınlar için kurulan sağlık merkezinde ebelik yapan Aerlyn Pfeil, "Arakan eyaletinde tacize uğrayan ve kliniğimize başvuran Arakanlı Müslüman kadınların yüzde 50'si 18 yaşında ya da daha küçük. İstismara uğrayanlardan birkaçı 10, biri de 9 yaşındaydı." dedi.

Zulme uğrayan kadınlardan bir bölümünün yaşadıkları nedeniyle etiketlenme ve suçlanma korkusuyla ya da utandıkları için kliniğe başvurmadığını belirten Pfeil, şöyle konuştu:

"İstismar mağdurlarıyla yaptığım görüşmelerde bu kadınların en iç acıtıcı ve yaygın isteği, yeni bir kıyafet oluyor çünkü aradan haftalar geçmesine rağmen üstlerinde hala zulme uğradıkları kıyafetler var."

Öte yandan dünyanın büyük bir bölümünün görmezden geldiği Arakan'da her geçen gün şiddetini artıran zulüm hareketi yüz binlerce insanın hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.