Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej’in, Budist geleneklere göre düzenlenecek 5 günlük cenaze töreni başladı. Geçtiğimiz yıl 88 yaşında vefat eden Kral Adulyadej, Perşembe günü Bangkok’taki Kraliyet Sarayı’nın ön tarafında bulunan arazide inşa edilen sarayda yakılacak. Törene 250 bin Taylandlının katılması bekleniyor.

Kral Adulyadej’in naaşının bir yıl boyunca Grand Palace’ta 12 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği belirtilirken, geçen hafta Adulyadej’in yakılması için inşa edilen görkemli sarayın inşası tamamlandıktan sonra cenaze törenleri için hazırlıklar başlatıldı.