Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya, 15 Temmuz darbe girişimi ardından Türkiye'den kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin iltica başvurularını reddediyor.

Polonya Yabancılar Bürosunun açıklamasına göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 54 Türk vatandaşı iltica başvurusunda bulundu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantılı olduğu belirtilen bu kişiler, "ölüm tehdidini" ve "Türkiye'de hayatlarını devam ettirememe korkusunu" iltica başvurularına gerekçe gösterdi.

Ancak büro, 16 kişinin başvurusunu bu iddialarını kanıtlayamadıkları için reddetti.

Bu kişilerden 13'ü başvurularının ardından Polonya'yı terk ederken, diğerleriyle ilgili değerlendirmenin ise halen sürdüğü bildirildi.

İnternet haber sitesi Onet'in konuya ilişkin haberine göre, Yabancılar Bürosu "Bu kişiler, ülkelerine döndüğü zaman hayatlarının riske gireceği ya da zulümle karşılaşacaklarını gösteren deliller sunamadı." açıklamasını yaptı.

Polonya Yabancılar Bürosu Sözcüsü Jakup Dudziak de "İltica başvurularının altında yatan gerçek nedenin ekonomik durum olduğunu biliyorum." dedi.