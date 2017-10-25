Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Ukrayna'nın Kiev kentinde patlama oldu. Meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralanan kişilerden birinin Ukraynalı milletvekili olduğu öğrenildi. Milletvekili Igor Mosiychuk'un da olduğu 3 kişinin yaralandığını açıkladı.