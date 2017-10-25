Son dakika... Ukrayna'nın Kiev kentinde patlama oldu. Meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralanan kişilerden birinin Ukraynalı milletvekili olduğu öğrenildi. Milletvekili Igor Mosiychuk'un da olduğu 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kiev'de patlama oldu, ölü ve yaralılar var
25.10.2017 - 23:26 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 23:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi Ukrayna'dan geldi. Ukrayna'nın Kiev kentinde patlama oldu. Meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralanan kişilerden birinin Ukraynalı milletvekili olduğu öğrenildi.
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