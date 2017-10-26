Yetkililer, Chiapas eyaletinin Larrainzar bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında evlerinin yıkılması sonucu yaşları 3 ila 11 olan 5 kardeşin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bölgedeki toprak kaymasında sadece bir evin yıkıldığı belirtildi.
Meksika'da toprak kayması: 5 ölü
26.10.2017 - 00:02 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meksika'da meydana gelen toprak kaymasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : meksika,toprak kayması,haberler,
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