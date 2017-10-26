Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer, Chiapas eyaletinin Larrainzar bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında evlerinin yıkılması sonucu yaşları 3 ila 11 olan 5 kardeşin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bölgedeki toprak kaymasında sadece bir evin yıkıldığı belirtildi.