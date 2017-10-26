Yemen’in El-Bayda bölgesinde, El Kaide örgüt üyelerini taşıdığı belirtilen 2 otomobile insansız hava aracıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 7 El-Kaide militanının öldürüldüğü belirtildi. Yemen’deki ABD kuvvetleri, Yemen’de El Kaide örgütüne karşı hava operasyon gerçekleştiriyor. El-Kaide, Yemen’in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde faaliyet gösteriyor.
Yemen’de 7 El Kaide militanı öldürüldü
26.10.2017 - 00:04 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 00:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen’de insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 7 El Kaide militanının öldürüldüğü belirtildi.
Etiketler : yemen,el kaide,
514380 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/514380.aspx
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